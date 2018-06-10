Адвокат Бориса Германа, подозреваемого по делу Аркадия Бабченко, намерен назвать человека из спецслужбы, который якобы помогал его подзащитному.

Об этом сообщает "Громадське".

Юрист Евгений Солодько отметил, что назовет фамилию в понедельник, 11 июня.

"У меня есть данные о нем, но я их озвучу в понедельник", - сообщил Солодько.

Известно, что человека из спецслужб, который якобы помогал Герману, зовут Дмитрием.

"После того, как список был передан Дмитрию, ситуация немного успокоилась. Затем Дмитрий сказал, что убийства не будет и что он сам эту ситуацию локализует. И Борис абсолютно спокойно собирался 30 мая вылететь в Италию и вернуться 1 июня", - подчеркнул адвокат.

Добавим, что авиаперелет следствие подтверждает, ведь обратный билет был найден. Юрист отмечает, что его клиент никуда не собирался бежать.

Ранее "Страна" сообщала, что в СБУ рассказали, как докажут причастность России к покушению на Бабченко.

Также Бабченко рассказал, как составлялся "расстрельный список" из 47 журналистов.