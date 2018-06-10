Адвокат Германа назовет человека из спецслужб, помогавшего в "убийстве" Бабченко
Адвокат Бориса Германа, подозреваемого по делу Аркадия Бабченко, намерен назвать человека из спецслужбы, который якобы помогал его подзащитному.
Об этом сообщает "Громадське".
Юрист Евгений Солодько отметил, что назовет фамилию в понедельник, 11 июня.
"У меня есть данные о нем, но я их озвучу в понедельник", - сообщил Солодько.
Известно, что человека из спецслужб, который якобы помогал Герману, зовут Дмитрием.
"После того, как список был передан Дмитрию, ситуация немного успокоилась. Затем Дмитрий сказал, что убийства не будет и что он сам эту ситуацию локализует. И Борис абсолютно спокойно собирался 30 мая вылететь в Италию и вернуться 1 июня", - подчеркнул адвокат.
Добавим, что авиаперелет следствие подтверждает, ведь обратный билет был найден. Юрист отмечает, что его клиент никуда не собирался бежать.
Ранее "Страна" сообщала, что в СБУ рассказали, как докажут причастность России к покушению на Бабченко.
Также Бабченко рассказал, как составлялся "расстрельный список" из 47 журналистов.