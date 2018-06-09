Президенты России и Украины в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины и ход реализации минского "Комплекса мер", в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств "нормандского формата", - говорится в поступившем в субботу в "Интерфакс" сообщении пресс-службы.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

"Особое внимание уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных в Украине", - информирует пресс-служба.

Согласно сообщению, "достигнута договоренность о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении в Украине, и украинских - в России".

Ранее "Страна" сообщала, что российский журналист Шура Буртин решил голодать в поддержку Олега Сенцова и других политзаключенных в Украине и России, а также о том, что адвокат Вышинского не исключает, что его подзащитного обменяют на Романа Сущенко.