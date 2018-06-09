Самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф предлагал российскому бизнесмену Роману Абрамовичу купить его футбольный клуб "Челси".

Об этом сообщает The Daily Mail.

Издание пишет, что 65-летний британский бизнесмен предлагал Абрамовичу за команду два миллиарда фунтов стерлингов, но получил отказ.

Автор публикации Марк Палмер отмечает, что Рэтклиффу дали понять, что на данный момент Абрамович не заинтересован в продаже "Челси".

Отметим, что состояние Рэтклиффа оценивается в 21,05 миллиарда фунтов (около 24 миллиардов евро). Он владеет годовым абонементом на матчи "Челси", но является фанатом "Манчестер Юнайтед".

Напомним, российский олигарх Роман Абрамович, которому отказали в продлении британской визы, получил паспорт Израиля. Отметим, что граждане Израиля могут въезжать в Британию без визы.

Однако теперь Абрамович не сможет работать и заниматься бизнесом в Британии. Получив гражданство Израиля, Абрамович сможет без визы находиться в стране в течение шести месяцев. Однако, как отмечается, безвизовый режим с ближневосточной страной не дает права израильтянам работать.