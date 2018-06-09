Абрамович отказался продать любимый "Челси" самому богатому человеку Великобритании
Самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф предлагал российскому бизнесмену Роману Абрамовичу купить его футбольный клуб "Челси".
Об этом сообщает The Daily Mail.
Издание пишет, что 65-летний британский бизнесмен предлагал Абрамовичу за команду два миллиарда фунтов стерлингов, но получил отказ.
Автор публикации Марк Палмер отмечает, что Рэтклиффу дали понять, что на данный момент Абрамович не заинтересован в продаже "Челси".
Отметим, что состояние Рэтклиффа оценивается в 21,05 миллиарда фунтов (около 24 миллиардов евро). Он владеет годовым абонементом на матчи "Челси", но является фанатом "Манчестер Юнайтед".
Напомним, российский олигарх Роман Абрамович, которому отказали в продлении британской визы, получил паспорт Израиля. Отметим, что граждане Израиля могут въезжать в Британию без визы.
Однако теперь Абрамович не сможет работать и заниматься бизнесом в Британии. Получив гражданство Израиля, Абрамович сможет без визы находиться в стране в течение шести месяцев. Однако, как отмечается, безвизовый режим с ближневосточной страной не дает права израильтянам работать.