В субботу, 9 июня, в прифронтовой Авдеевке объявили ​​чрезвычайную ситуацию местного уровня.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

ЧП объявили из-за остановки работы Донецкой фильтровальной станции.

"В связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке объявлена ​​чрезвычайная ситуация местного уровня. Все остальные объекты газо- водо- и электроснабжения в Донецкой и Луганской областях работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/mtot_gov_ua

Напомним, что 6 июня из-за обстрелов была обесточена Донецкая фильтровальная станция.

Позже с ДФС эвакуировали весь персонал. Также были вывезены запасы хлора.

Отмечается, что разовая подача воды из резервуаров для жителей Авдеевки запланирована на 8:00 в воскресенье, 10 июня. С 11 июня планируется обеспечение людей питьевой водой силами ГСЧС.