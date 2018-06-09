Президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре в субботу обсудили вопрос освобождения украинских политзаключенных.

"Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях. Глава Украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья", - сообщает пресс-служба президента Украины по итогам беседы.

Порошенко и Путин договорились о посещении омбудсменами Украины и России содержащихся в заключении граждан.

"Договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан", - сказано в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что российский журналист Шура Буртин решил голодать в поддержку Олега Сенцова и других политзаключенных в Украине и России, а также о том, что адвокат Вышинского не исключает, что его подзащитного обменяют на Романа Сущенко.