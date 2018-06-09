Европейская федерация журналистов призвала власти Украины и России прекратить угрозы в отношении журналистов.

Об этом сообщается на сайте организации.

Ежегодное собрание Федерации прошло в Лиссабоне, Португалия, 6 июня

"30 мая 2018 года пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган опубликовала в своем профиле Facebook список из 26 так называемых "предателей", которые критиковали правоохранительные органы после так называемого "убийства" в Киеве российского журналиста Аркадий Бабченко. "Убийство" было фактически операцией, в которой украинские службы безопасности подделали убийство Бабченко. Два журналиста значатся в списке так называемых предателей: Мирослава Гонгадзе и Сергей Томиленко, который является президентом Национального союза журналистов Украины, филиала EFJ", - сказано в сообщении.

В ЕФЖ отметили, что эта операция по дезинформации, организованная украинскими властями, серьезно влияет на авторитет журналистов в том, что общественное мнение намеренно вводится в заблуждение пропагандистской деятельностью.

"16 мая 2018 года первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко устно напала на Национальный союз журналистов Украины. Она обвинила NUJU в сотрудничестве с "кремлевскими пропагандистами". В последующие дни Томиленко был подвергнут онлайн-угрозам (главным образом в Facebook), призывающим украинские службы безопасности заключить его в тюрьму", - отмечено в сообщении.

В Федерации обратились к правительствам России и Украины с просьбой защитить журналистов, а также освободить журналистов, которые находятся в тюрьмах или подвергаются судебному преследованию.

Ранее "Страна" сообщала, что из 47 лиц в "списке Бабченко" получили охрану всего 6 человек.

Также Бабченко рассказал, как составлялся "расстрельный список" из 47 журналистов.