Киевская полиция задержала отца и сына, которых подозревают в убийстве мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области.

Подозреваемых задержали в Обуховском районе области. В полиции рассказали, что неделю назад ночью на территорию одного из частных домовладений в городе Украинка через забор перелез неизвестный мужчина.

В это время его заметили хозяин со своим сыном. Отец тяжелым предметом нанес незваному "гостю" многочисленные удары по голове.

Когда тело стало бездыханным, муж с сыном надели на него полиэтиленовые пакеты, положили в машину и вывезли в лесопосадку за город.

Полиция определила, что погибшим был местный 42-летний местный житель.

55-летний отец и его 32-летний сын задержаны правоохранителями в порядке ст.208 УПК Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцу дали пять лет тюрьмы за убийство топором двух собак.

Также в деле по убийству Бузины заменили одного из судей.