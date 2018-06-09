Специальный докладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер призвал правительство Украины и представителей "де факто властей, которые контролируют части территории государства", установить систему мониторинга, защиты и привлечения к ответственности для предотвращения пыток, говорится в сообщении пресс-службы организации.

"Несмотря на видимые улучшение в недавнем прошлом, пытки и жестокое обращение продолжают применяться, оставаясь безнаказанными, по всей территории страны, в том числе, на территориях, неподконтрольных правительству", – сказал Специальный докладчик ООН Нильс Мельцер в завершении своего двенадцатидневного визита в страну.

Мельцер посетил разные места содержания под стражей, встретился с представителями органов власти и учреждений, которые занимаются правами человека, а также с представителями гражданского общества, жертвами пыток и их семьями.

Мельцер также посетил территории, которые находятся под фактическим контролем вооруженных групп в Донецке и Луганске. Ему не удалось получить доступ в Крым, контролируемый Российской Федерацией.

"Я с сожалением сообщаю, что во всех частях страны моя команда и я услышали настойчивые утверждения о применении пыток и жестоком обращении во время ареста и в ходе допроса, как со стороны Национальной полиции и Службы безопасности Украины, так и со стороны служб безопасности, организованных де факто властями в Донецке и Луганске", – сказал он.

Независимо от того, о каком органе власти идет речь, за жестоким обращением, о котором сообщалось, следовала распространенная практика запугивания, наказания и признаний, для получения которых применялась сила.

"Кроме угроз о сексуальном насилии и оскорблений, наиболее часто применяемые методы пыток, предположительно, – избиение руками, предметами и ногами, электрошок, удушение, подвешивание и имитация казни, в том числе по отношению к 14-летним подросткам", – сказал эксперт.

В то время как правительство Украины достигло значительного прогресса в том, чтобы избегать ненужного помещения под стражу в полиции и обеспечивать немедленный перевод задержанных лиц в установленные места содержания под стражей, несколько задержанных лиц сообщили о том, что в течение нескольких дней к ним применялись пытки в неофициальных местах содержания под стражей, перед официальной регистрацией времени ареста.

Заявления о пытках и жестоком обращении расследуются, как видно, редко, создавая, таким образом, стойкое ощущение безнаказанности.

"Я призываю украинские власти принять все необходимые меры для предотвращения любой возможности допущения пыток и безнаказанности за применение пыток или жестокое обращение", – сказал Специальный докладчик.

В то время как Мельцер приветствует продолжающиеся реформы пенитенциарной системы, условия пребывания во многих местах содержания под стражей остаются сложными и большая часть инфраструктуры остро нуждается в обновлении.

С особым беспокойством эксперт отметил, что дети в возрасте от 14 до 18 лет содержались в неадекватно жестких условиях в тех же учреждениях, что и взрослые задержанные лица.

На территории, подконтрольной вооруженным группам в Донецке и Луганске, Специальный докладчик получил ограниченный доступ к трем местам содержания под стражей, но не получил возможности поговорить з заключенными согласно своему выбору и без присутствия охраны.

"Если инфраструктура мест содержания под стражей в целом сравнима с территорий, подконтрольной Правительству, то условия, в которых я должен был совершать эти визиты, не позволили должным образом оценить, как относятся к задержанным в этих местах содержания под стражей".

"Особенно в местах под контролем де факто властей в Луганске, я обнаружил, что условия чрезвычайно гнетущие и пугающие; заключенные не имели никакой возможности свободно общаться с моей командой".

Эксперт также выразил крайнюю обеспокоенность по поводу системы "превентивного" или "административного" задержания, установленной как в Донецке, так и в Луганске, согласно которой задержанные, как сообщается, могут содержаться без доступа к адвокату и любому общению с внешним миром сроком до 60 дней.

"Любая практика такого содержания под стражей инкоммуникадо полностью несовместима с запретом пыток и жестокого обращения и должна быть немедленно прекращена", – сказал эксперт.

Специальный докладчик напомнил всем сторонам в Украине об их обязательствах в рамках как права в области прав человека, так и международного гуманитарного права.

"Запрет пыток и жестокого обращения является одной из самых основополагающих норм международного права и не допускает никаких исключений ни при каких обстоятельствах", – сказал Мельцер.

"Поэтому систематический и независимый мониторинг должного внедрения этой нормы по всей территории Украины должен быть главным приоритетом не только для правительства и различных де-факто властей, но и для международного сообщества в целом".

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