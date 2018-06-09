В Германии завершились танковые соревнования Strong Europe Tank Challenge 2018, где принимали участие армии мира.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

На финале были различные испытания, среди которых полоса препятствий и спортивная эстафета. Участники на скорость переносили различные элементы танка.

Последней дисциплиной стала скоростная стрельба. Задача - поразить 20 мишеней для пушки, имея 30 снарядов на взвод. Принималась во внимание точность и скорость стрельбы. За это упражнение предусматривался отдельный кубок.

По итогу соревнования победителем стали танкисты Сухопутных войск ВС Германии. Второе место заняли ВС Швеции. На третьем месте оказались австрийские военные.

За отдельную номинацию "снайперская стрельба" кубок достался военнослужащим Армии ВС США.

Украинцы в в зачетной таблице занял восьмое место.

Фото: mil.gov.ua

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