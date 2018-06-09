В сети опубликовали видео, как футболисты сборной Португалии изучают русские слова.

Ролик выложили на официальном канале Федерации футбола Португалии в YouTube.

Так, игрокам сборной показывали карточки с простыми выражениями и словами на русском. Например, "как дела?", "где стадион?", "привет" и т.д. Те, в свою очередь, старались эти слова и выражения озвучить.

Чемпионат мира по футболу начинается в России 14 июня. Португалия в групповом турнире встретится со сборными Испании, Марокко и Ирана.

Обращает внимание, что в числе изучающий русский нет португальской звезды Криштиану Роналду, чье участие в состязаниях было бы некорректным, потому как он много лет встречался с российской моделью Ириной Шейк.

Напомним, что в интернете было опубликовано официальное видео на гимн ЧМ-2018 в России с участием экс-футболиста сборной Бразилии Роналдиньо и действующих звезд мирового футбола.

Ранее "Страна" сообщала, что стал известен телеканал, который покажет в Украине матчи ЧМ 2018.