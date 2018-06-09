Австрия закроет сразу семь мечетей и вышлет из страны несколько десятков имамов, сообщает Deutsche Welle.

Вида на жительство лишены уже два имама, еще пяти отказано в получении документов на проживание, одиннадцать ждут депортации, деятельность прочих - проверяется, утверждает глава МВД Австрии Герберта Кикля,

Причина в нарушении закона об исламе, принятом в Австрии три года назад, где в речь идет в том числе и о запрете на получение денег из-за рубежа.

"В нашей стране нет места для параллельного общества, политического ислама или радикальных веяний," - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Радикальные инициативы властей Австрии по закрытию мечетей активизировались после спектакля в венской мечети и публикации в апреле фотографий, на которых дети в форме турецкой армии инсценировали Галлиполийское сражение Первой мировой войны - битву, которую страны Антанты проиграли Османской империи.

Дети маршировали, салютовали и размахивали турецкими флагами. На одном из фото дети лежали на полу, завернутые в флаги Турции, изображая павших воинов.

Шесть планируемых к закрытию мечетей управляются организацией "Арабское религиозное сообщество", а одна – Ассоциацией турецких исламских культурных объединений в Европе (ATIB).

В свою очередь, пресс-секретарь Ибрагим Калин президента Турции назвал действия австрийских властей "расистскими" и "антиисламскими".

Ранее "Страна" сообщала, что в Австрии предложили закрыть детские сады для мусульман, а также о том, что советский уголовный кодекс на арабском языке семья из Башкирии приняла за Коран и передавала из поколения в поколение.