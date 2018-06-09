В Киеве в ночь на 9 июня неизвестные напали на известного украинского продюсера Александра Ягольника.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Пострадавший сообщил, что нападавшие были с ножом и повредили ему руку.

"Встретил вату. С ножом, ночью. Грустно. Но им не удастся никогда меня сломать, разве что убить", - отметил Ягольник.

После совершения нападения, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

Позже Ягольник уточнил, что в результате инцидента, ему пришлось ехать в больницу на скорой помощи.

"Спасибо всем, кто меня поддержал тем или иным способом. Ватным уродам (вроде авторов сообщений другого сорта) в очередной раз публично скажу: не дождетесь!" - дописал он в сети.

Прочие подробности инцидента и почему именно Ягольник винит в нападении "ватных уродов", не сообщается.

Фото: facebook.com/alexander.yagolnik

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве напали на участника АТО, когда он шел в супермаркет.

Также в Ивано-Франковской области селяне напали на прибывших на вызов полицейских.