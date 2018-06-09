Украинский продюсер Ягольник получил ножевое ранение и обвиняет "вату"
В Киеве в ночь на 9 июня неизвестные напали на известного украинского продюсера Александра Ягольника.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Пострадавший сообщил, что нападавшие были с ножом и повредили ему руку.
"Встретил вату. С ножом, ночью. Грустно. Но им не удастся никогда меня сломать, разве что убить", - отметил Ягольник.
После совершения нападения, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.
Позже Ягольник уточнил, что в результате инцидента, ему пришлось ехать в больницу на скорой помощи.
"Спасибо всем, кто меня поддержал тем или иным способом. Ватным уродам (вроде авторов сообщений другого сорта) в очередной раз публично скажу: не дождетесь!" - дописал он в сети.
Прочие подробности инцидента и почему именно Ягольник винит в нападении "ватных уродов", не сообщается.
Фото: facebook.com/alexander.yagolnik
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