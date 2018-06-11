Одиннадцать городов России примут Чемпионат мира по футболу. В них реконструировали или построили заново двенадцать стадионов. И у каждой спортивной арены - своя история.

"Страна" разбиралась, чем интересны главные стадионы мундиаля и как Россия справилась с их возведением.

Как на Руси стадионы строили

Рассказывая о российских стадионах, нужно забежать на пятнадцать лет назад. Тогда, перед выбором хозяев Евро-2008 россияне считали себя фаворитами. В их заявке было восемь городов, разбитых на четыре пары, понятные географически: Краснодар - Ростов-на-Дону, Волгоград - Самара, Саратов - Казань и Москва - Санкт-Петербург.

Но после провала (напомним, что тогда выиграл тандем Австрии и Швейцарии) на следующий европейский чемпионат россияне заявку не подавали. Учились.

Поняли, что старые арены не годились, и придется все начинать сначала. А когда определились города ЧМ-2018, выяснилось, что некоторые - причем вполне приличные - стадионы "пролетели". Зато пришлось ускоренно достраивать новые арены в городах, о которых никто и не думал.

Так, в 330-тысячной столице Мордовии Саранске, который принимает чемпионат, построен с ноля стадион на 44 тысячи. Кстати, изначально собирались строить на 30 тысяч, но после корректировки ФИФА - расширились. Отсюда и скорректированный план сдачи объекта: планировали на 2012 год в "ознаменование тысячелетия единения мордовского народа с русским", но сдали в 2017-м.

Зато не достался чемпионат мира Краснодару, где уже есть стадион-красавец, построенный владельцем одноименного клуба Сергей Галицким, бывшим владельцем крупнейший в России сети супермаркетов "Магнит". Объяснили просто - южный округ уже представлен Сочи (там вообще команды нет, но были Игры-2014) и Ростовом-на-Дону.

Нет признанного туристического центра Ярославля. Просто там отказались строить арену, которая потом никому не была бы нужна после ЧМ.

К остальным стадионам, по большому счету, вопросов нет. Хотя они, конечно же, появились позже и по скорректированным срокам сдачи и, особенно, по подросшей в разы цене. Дело, конечно, не дойдет до того, чтобы, как в 1950 году "Маракану", доводили до ума чуть ли не в день игры, но все же.

Особенно затянулость строительство "Санкт-Петербург Арены", начатое еще в 2007 году и завершенное в 2017-м.

Первоначально планировалось, что стадион обойдется в 6,7 миллиарда рублей и будет построен за счет "Газпрома". За десять с лишним лет к строительству подключился и город. Но затраты все росли и росли.

Последняя официальная информация, озвученная губернатором Санкт-Петербурга Геннадием Полтавченко накануне прошедшего недавно в городе международного экономического форума: потрачено, уже порядка 45 миллиардов рублей, из них примерно 4,5 миллиарда - расходы на так называемую временную инфраструктуру к ЧМ-2018, которые проектом строительства не предусматривались.

По другим прикидкам, стоимость строительства стадиона в Питере составила 1,21 миллиарда долларов. Но это далеко не рекорд.

Примерно столько же стоит Олимпийский стадион Лондона. "Уэмбли" обошелся в 1,4 миллиарда, а стадион бейсбольного "Нью-Йорк Янкиз", в котором постарались максимально оставить изначальную архитектуру 1923 года, - в 2,3 миллиарда.

В то же время 75-тысячная "Альянц Арена" в Мюнхене (2002-2005) стоила всего-навсего 340 миллионов евро.

Почти все стадионы - новые. Даже древние "Лужники", построенные в 1956 году и пережившие очередную глобальную реконструкцию (к Олимпиаде-1980 готовили, а в середине 1990-х арена, благополучно пережившая нашествие рынка, обзавелась крышей, а потом как раз из-за нее - и искусственным полем), смело можно смело считать новостроем. Там ведь только внешний вид стен сохранился.

Все остальное разнится только сроком сдачи. Сочинско-адлерский "Фишт" подготовили к Играм-2014, а дальше только довели до футбольного ума. В Казани стадион построили к Всемирной универсиаде, прошедшей в 2013 году, поэтому с ним особых проблем не было.

Непосредственно для чемпионата мира, учитывая, конечно, и планы местных клубов, возводили арены в российской провинции. Спешили. Но уложились. При том, что стадион "Космос" в Самаре строили четыре года, а сдали только в мае. Организаторы надеются, что пересаженная трава приживется.

Витриной чемпионата и его символом станут, конечно, стадионы Москвы и Санкт-Петербурга. Там могло быть сколько угодно проблем в процессе работы, но на финише организаторы не постоят перед расходами, чтобы все было в ажуре.

В столице спартаковская "Открытие Арена" функционирует с 2014 года, проверена и перепроверена. Кстати, открывать ее матчем с хозяевами должны были киевские динамовцы, но, понятное дело, планы 2013 года пришлось спешно перекроить.

Стадионы Мундиаля

Волгоград Арена

Бывший Сталинград находится в 941 километре от Москвы. Это город-миллионник. Его стадион - Волгоград Арена - была построена с нуля на месте старого стадиона Центральный, который находится у легендарного Мамаева Кургана.

По требованиям ФИА он вмещает около 45 тысяч зрителей. Его открыли в апреле 2018 года. После турнира, новая арена станет домашним стадионом ФК Ротор.

Вот, как выглядит Волгоград-Арена из космоса:

Расписание матчей на Волгоград-Арене выглядит так:

18 июня, 21:00 мск: Тунис – Англия (группа G, 1-й тур).

22 июня, 18:00 мск: Нигерия – Исландия (группа D, 2-й тур).

25 июня, 17:00 мск: Саудовская Аравия – Египет (группа A, 3-й тур).

28 июня, 17:00 мск: Япония – Польша (группа H, 3-й тур).

FIFA

Екатеринбург Арена

Город разделяет Европу и Азию, делая ЧМ-2018 по-своему уникальным: ведь он впервые в истории пройдет сразу на двух субконтинентах.

Стадион, который будет принимать мундиаль, был построен еще в 1953 году и пережил не одну реконструкцию. При этом исторический фасад стадиона постарались сохранить. В ходе подготовки к Чемпионату мира у стадиона появилась крыша, а также временные трибуны за воротами.

Это домашний стадион футбольного клуба "Урал".

Расписание матчей Чемпионата мира на Волгоград-Арене выглядит так:

15 июня, 15:00 мск: Египет – Уругвай (группа A, 1-й тур).

21 июня, 18:00 мск: Франция – Перу (группа C, 2-й тур).

24 июня, 18:00 мск: Япония – Сенегал (группа H, 2-й тур).

27 июня, 17:00 мск: Мексика – Швеция (группа F, 3-й тур).

FIFA

Казань Арена

Стадион в Казани практически новый - его строили по всем стандартам FIFA еще в 2013 году к Универсиаде.

Он расположен на берегу реки Казанки, напоминает водяную лилию - такова задумка дизайнеров, которые работали над стадионами в Великобритании.

Арена является домашней для футбольного клуба "Рубин".

В столице Татарстана пройдут матчи группового этапа ЧМ-2018 Франция — Австралия (16 июня), Иран — Испания (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня), Южная Корея — Германия (27 июня). Также город примет один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).

FIFA

Калининград

Бывший Кенигсберг, который входил в состав Германии и после войны отошел Советскому Союзу. Самый западный из крупных российских городов.

Новый стадион Калининграда, который носит то же название, что и город, рассчитан на 35 000 зрителей. Он построен в 2018 году. Арена находится на острове Октябрьский в самом центре города.

После завершения ЧМ-2018 стадион станет домашним для местного футбольного клуба Балтика.

Расписание матчей чемпионата мира на стадионе "Калининград":

16 июня, 22:00 мск: Хорватия – Нигерия (группа D, 1-й тур).

22 июня, 21:00 мск: Сербия – Швейцария (группа E, 2-й тур).

25 июня, 21:00 мск: Испания – Марокко (группа B, 3-й тур).

28 июня, 21:00 мск: Англия – Бельгия (группа G, 3-й тур).

Лужники и Спартак в Москве

Матчи мундиаля примут сразу два стадиона российской столицы - Спартак (арена "Открытие") и Лужники.

У главного стадиона мундиаля - Лужников - богатый опыт серьезных матчей: в 2008 году эта арена принимала финал Лиги чемпионов, а девятью годами ранее – решающий поединок Кубка УЕФА.

История Лужников тянется с 1956 года. За это время на них прошло более трех тысяч матчей. А к нынешнему Чемпионату его основательно перестроили, увеличив количество мест до 80 000.

Матчи, которые пройдут на Лужниках:

14 июня, 18:00 мск: Россия — Саудовская Аравия (группа A, 1-й тур).

17 июня, 18:00 мск: Германия — Мексика (группа F, 1-й тур).

20 июня, 15:00 мск: Португалия — Марокко (группа B, 2-й тур).

26 июня, 17:00 мск: Дания — Франция (группа C, 3-й тур).

1 июля: 1/8 финала.

11 июля: 1/2 финала.

15 июля: Финал.

Стадион ФК Спартак "Открытие Арена" - моложе. Его начали строить восемь лет назад. В прошлом году он уже принял Кубок Конфедераций FIFA 2017.

Стадион стандартный и рассчитан на 45 000 мест. Интересно, что фасад арены может менять цвет - в зависимости от того, какая команда играет.

На время мундиаля стадион будет носить имя "Спартак", а не традиционное "Открытие Арена". По правилам FIFA, в названиях спортивных объектов не должны упоминаться спонсоры.

Расписание на Спартаке:

16 июня: Аргентина — Исландия (группа D, 1-й тур).

19 июня: Польша — Сенегал (группа H, 1-й тур).

23 июня: Бельгия — Тунис (группа G, 2-й тур).

27 июня: Сербия — Бразилия (группа E, 3-й тур).

3 июля: 1/8 финала.

Нижний Новгород

Город в слиянии Оки и Волги.

Новый стадион здесь на 45000 мест построили рядом с историческими кварталами. Арена станет домашней для местного футбольного клуба Олимпиец.

Расписание матчей в Нижнем Новгороде:

18 июня: Швеция — Южная Корея (группа F, 1-й тур). 15:00 мск

21 июня: Аргентина — Хорватия (группа D, 2-й тур). 21:00 мск

24 июня: Англия — Панама (группа G, 2-й тур). 15:00 мск

27 июня: Швейцария — Коста-Рика (группа E, 3-й тур). 21:00 мск

1 июля: 1/8 финала. 21:00 мск

6 июля: 1/4 финала. 17:00 мск

Ростов Арена

Стадион Ростов Арена расположена на левом берегу Дона, о котором поется в известной песне Шуфутинского. Изначально, к слову арену хотели назвать в честь географического места расположения - ЛевБерДон, но потом остановились на более традиционном имени.

После мундиаля на стадионе свои домашние матчи будет играть ФК Ростов.

Расписание матчей чемпионата мира–2018 на "Ростов Арене":

17 июня, 21:00 мск: Бразилия — Швейцария (группа E, 1-й тур).

20 июня, 18:00 мск: Уругвай — Саудовская Аравия (группа A, 2-й тур).

23 июня, 18:00 мск: Южная Корея — Мексика (группа F, 2-й тур).

26 июня, 21:00 мск: Исландия — Хорватия (группа D, 3-й тур).

2 июля: 1/8 финала.

Самара Арена

Самара - еще один российский миллионнник на берегу Волги (в советские времени назывался Куйбышев).

Стадион здесь заложили четыре года назад.

Внешний облик стадиона представляет собой стеклянный купол. Металлический каркас образует форму покрытия над трибунами, высота которого составит 60 метров от уровня земли.

По окончании ЧМ-2018, домашние матчи на новой арене будет проводить ФК Крылья Советов.

Расписание матчей чемпионата мира–2018 на стадионе "Самара Арена":

17 июня: Коста-Рика — Сербия (группа E, 1-й тур).

21 июня: Дания — Австралия (группа C, 2-й тур).

25 июня: Уругвай — Россия (группа A, 3-й тур).

28 июня: Сенегал — Колумбия (группа H, 3-й тур).

2 июля: 1/8 финала.

7 июля: 1/4 финала.

FIFA

Санкт-Петербург

Стадион называется так же, как и северная столица России.

Арена может принять 69 000 зрителей. Ее конструкция напоминает приземлившийся космический корабль и оборудована выдвижным полем и раздвижной крышей.

Арена открылась в 2017 году и провела матчи Кубка Конфедераций FIFA 2017, включая матч открытия и финал.

Расписание игр ЧМ в Петербурге:

15 июня, 18:00 мск: Марокко — Иран (группа B, 1-й тур).

19 июня, 21:00 мск: Россия — Египет (группа A, 2-й тур).

22 июня, 15:00 мск: Бразилия — Коста-Рика (группа E, 2-й тур).

26 июня, 21:00 мск: Нигерия — Аргентина (группа D, 3-й тур)

3 июля: 1/8 финала.

10 июля: 1/2 финала.

14 июля: матч за 3-е место.

facebook.com/pg/spbstadium

Мордовия Арена

Столица Мордовии Саранск стала местом приема ЧМ-2018 неожиданно для многих. Это небольшой приволжский город с 300 тысячами жителей.

Стадион здесь начали строить восемь лет назад на берегу реки Инсар.

После матчей ЧМ-2018 вместимость арены планируют сократить до 25 000 зрителей за счет демонтажа временных конструкций, чтобы на освободившихся площадях располажить залы для волейбола, баскетбола и тенниса, а также фитнес-центры.

Здесь же будут проводить свои матчи ФК Мордовия.

Расписание матчей чемпионата мира–2018 на стадионе "Мордовия Арена":

16 июня: Перу — Дания (группа С, 1-й тур). 19:00 мск

19 июня: Колумбия — Япония (группа H, 1-й тур). 15:00 мск

25 июня: Иран — Португалия (группа B, 3-й тур). 21:00 мск

28 июня: Панама — Тунис (группа G, 3-й тур). 21:00 мск

stolica-s.su

Фишт, Сочи

Столица зимней олимпиады-2014 - Сочи - примет мундиаль на стадионе Фишт (так называется одна из кавказских вершин по соседству).

На Фиште могут расположиться 45 000 зрителей. Он практически новый: его открыли в 2014 году.

Вокруг арены пролегает трасса Формулы-1. В принципе, здесь вся инфраструктура готова еще с зимней олимпиады.

Расписание матчей чемпионата мира–2018 на стадионе "Фишт":

16 июня, 21:00 мск: Португалия — Испания (группа B, 1-й тур).

18 июня, 18:00 мск: Бельгия — Панама (группа G, 1-й тур).

23 июня, 21:00 мск: Германия — Швеция (группа F, 2-й тур).

26 июня, 17:00 мск: Австралия — Перу (группа C, 3-й тур).

30 июня: 1/8 финала.

7 июля: 1/4 финала.

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