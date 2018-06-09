Полицейские проверяют информацию об очередном минировании пяти бизнес-центров, расположенных на ул. Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и на Московском проспекте в Харькове.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области, информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступила в субботу около 10:50.

На место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений, указали в полиции.

Начиная с 5 июня в правоохранительные органы ежедневно поступают сообщения о минировании этих 5 бизнес-центров в Харькове. Ни одно сообщение не подтвердилось. Кто именно сообщает о минировании, также неизвестно.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове сразу в пяти бизнес-центрах ищут взрывчатку, а также о том, что в Харькове повторно "заминировали" пять бизнес-центров.