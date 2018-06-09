В пятницу, 8 июня, в Словении прошел гигантский град, который нанес значительный ущерб.

Об этом сообщает Vijesti.

Град начал сыпать после полудня. Местные жители страны наблюдали град величиной с теннисный мяч. Диаметр града, который шел всего 15-20 минут, достигал 8-10 сантиметров.

В результате непогоды пострадали припаркованные авто и крыши жилых домов. Кроме того градом уничтожило сельскохозяйственные угодья.

Метеорологи отметили, что прошедший шторм был нетипичным, который возникает всего несколько раз в год.

Самая худшая ситуация была на границе с Хорватией, в провинции Бела страна.

Фото: vijesti.rtl.hr

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео мощного ливня с градом, который пронесся по Закарпатью.

Также появилось видео, как города и села на Закарпатье засыпало градом с перепелиное яйцо.