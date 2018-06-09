В Киеве трагически погибла женщина, которая выпала в пятницу утром из окна дома, расположенного на улице Депутатской.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Сообщается, что утром женщина выпала из окна на улице Депутатской, 6.

"Примерно в 07:20 женщина выпала из окна (с какого этажа пока неизвестно). Медики прибыли довольно быстро, но, увы, падение оказалось смертельным", - сказано в сообщении.

На месте ЧП работали патрульные полицейские и врачи скорой помощи.

Фото:kyivoperativ.info

Напомним, в Киеве из-за ревности девушка выбросила кошку с шестого этажа. Свидетелем инцидента стала волонтер организации "Adopt Don't Stop". Она первая подбежала к животному, которое соседи выбросили из окна. Кошка упала с 20-метровой высоты, ударилось о навес, а потом об асфальт.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве четырехлетний малыш погиб, выпав из окна 12-го этажа.

