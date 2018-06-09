Из окна на улице Депутатской в Киеве выпала женщина
В Киеве трагически погибла женщина, которая выпала в пятницу утром из окна дома, расположенного на улице Депутатской.
Об этом сообщает "Киев оперативный".
Сообщается, что утром женщина выпала из окна на улице Депутатской, 6.
"Примерно в 07:20 женщина выпала из окна (с какого этажа пока неизвестно). Медики прибыли довольно быстро, но, увы, падение оказалось смертельным", - сказано в сообщении.
На месте ЧП работали патрульные полицейские и врачи скорой помощи.
Фото:kyivoperativ.info
Напомним, в Киеве из-за ревности девушка выбросила кошку с шестого этажа. Свидетелем инцидента стала волонтер организации "Adopt Don't Stop". Она первая подбежала к животному, которое соседи выбросили из окна. Кошка упала с 20-метровой высоты, ударилось о навес, а потом об асфальт.
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве четырехлетний малыш погиб, выпав из окна 12-го этажа.