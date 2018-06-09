В субботу, 9 июня, под Киевом произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает в Facebook "ДТП. Киев".

Так на выезде из Киева фура столкнула пассажирский автобус с грузовиком.

"При повороте на Ирпень в пассажирский автобус врезалась фура. От удара автобус "влетел" в грузовик”, - сказано в сообщении.

На данный момент на месте ДТП работают врачи скорой помощи и патрульная полиция. О точном количестве пострадавших не сообщается.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, 7 июня в Киеве, в районе парка КПИ на проспекте Победы столкнулись два легковых авто - Lexus и BMW. Водителя последней госпитализировали в реанимацию. Он не был пристегнут, его унесло приблизительно на 70 метров от дороги.

Ранее "Страна" сообщала, что в ДТП разбилась 30-летняя "Миссис мира-2018".