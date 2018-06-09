Спикер Верховной Рады Андрей Парубий, что парламент вскоре примет закон о нацбезопасности.

Об этом нардеп сообщил на II межпарламентской конференции между Грузией, Молдовой и Украиной.

Председатель отметил, что Рада приступит к рассмотрению во втором чтении законопроекта на следующей пленарной неделе.

"Я верю, что через одну неделю, когда будет пленарная неделя, 21 июня я смогу поставить на голосование и получить положительно решение по законопроекту о национальной безопасности", - сказано в сообщении.

Отметим, что пленарная неделя Верховной Рады пройдет с 19 по 22 июня.

Рада утвердила в первом чтении президентский проект закона (№8068) о национальной безопасности 5 апреля.

Ранее "Страна" сообщала, что Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.

Также спикер Парубий призвал к бойкоту ЧМ-2018 в России.