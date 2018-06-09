В США инженеры заявили о создании самого мощного в мире компьютером под названием Summit.

Об этом сообщает MIT Technology Review.

Компьютер был создан в лаборатории министерстве энергетики США.

Создатели Summit заявляют, что его производительность составляет до 200 петафлопс, что равняется 200 млн млрд операций с плавающей запятой в секунду.

"Для сравнения: все на Земле должны проводить операцию каждую секунду в течение 305 дней чтобы справиться с тем, что новая машина может сделать в одно мгновение", — сказано в сообщении.

Новый компьютер будут использовать для поиска возможных связей между генами и раковыми заболеваниями, а также закономерности в возникновении зависимостей от наркотических веществ.

Кроме того Summit сможет моделировать климат для более точного прогноза погоды.

Ученые добавили, что производительность Summit более чем в два раза превышает мощность китайского суперкомпьютера Sunway TaihuLight (93 петафлопс), который ранее считался самой производительной машиной в мире.

Фото: technologyreview.com

Ранее "Страна" сообщала, что новый вирус Сталин блокирует компьютеры по всему миру кодом дня создания СССР.

Также в ГМС сообщили о компьютерном сбое при оформлении биометрических паспортов.