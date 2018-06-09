В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге завершился пятый матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Вегас Голден Найтс" и впервые в истории взяли престижный трофей.

Матч завершился со счетом 4:3, а вся серия со счетом 4:1 в пользу "Кэпиталз", сообщает официальный сайт лиги. У "Вашингтона" отличились Якуб Врана, Александр Овечкин, Деванте Смит-Пелли и Ларс Эллер. Голы в составе "Вегаса" забили Нэйт Шмидт, Давид Перрон и Райлли Смит.

Появившись в НХЛ в 1974 году, "Кэпиталз" дважды смогли добраться до финала Кубка Стэнли, - в 1998 и 2018 годах. В первом своём финале "столичные" всухую уступили "Детройт Ред Уингз", а во втором завоевали Кубок Стэнли обыграв "Вегас Голден Найтс", которые проводили свой первый сезон в лиге, а также одолев по пути действующего обладателя трофея "Питтсбург Пингвинз".

Российский форвард Александр Овечкин закончил плей-офф с 15 голами, что стало новым клубным рекордом. 32-летний Овечкин также стал четвертым игроком в истории НХЛ - и вторым в этом году - забившим 10 раз в гостях.

В результате капитан "Вашингтона" получил Конн Смайт Трофи, то есть единственный индивидуальный приз, присуждаемый не по итогам регулярного чемпионата НХЛ - он вручается самому полезному хоккеисту плей-офф по результатам опроса журналистов.

Ранее "Страна" сообщала, что легенда украинского хоккея Руслан Федотенко объявил о завершении карьеры, а также о том, что в Украине создана профессиональная хоккейная лига.