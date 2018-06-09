Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба парламента.

Подписание закона произошло на совместной пресс-конференции с председателями парламентов Грузии Иракли Кобахидзе и Молдовы Андрианом Канду.

"Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы торжественно при вас подписать этот закон", - отметил Парубий.

Фото: twitter.com/verkhovna_rada

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде (президентский законопроект №7440), что является одним из ключевых условий продолжения сотрудничества с МВФ.

Согласно тексту документа, Высшему антикоррупционному суду будут подследственны уголовные производства относительно коррупционных преступлений, предусмотренных в примечании ст.45(1) Уголовного кодекса Украины, ст. 206(2), 209, 366(1) УК.

Ранее "Страна" сообщала, что нардеп Найем заявил, что для реального создания Антикоррупционного суда нужен еще один закон.