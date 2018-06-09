Королева Великобритании Елизавета II в 92 года перенесла операцию на глазах. Об этом сообщает Reuters.

В Букингемском дворце сообщили, что монарху врачи удалили катаракту.

"Я могу подтвердить, что королева успешно перенесла короткую плановую операцию по лечению катаракты в прошлом месяце", - сказано в сообщении.

Отмечается, что операцию провели в частной больнице имени короля Эдуарда VII в центре Лондона.

Агентство пишет, 92-летняя королева после лечения не отменяла посещение официальных мероприятий, хотя во время некоторых из них Елизавета II носила темные очки.

Ранее "Страна" сообщала, что журналисты узнали, что королева Елизавета подарила Гарри и Меган на свадьбу.

Также 92-летняя королева Елизавета II прогулялась верхом на лошади.