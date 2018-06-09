В субботу, 9 июня, президент Украины Петр Порошенко поздравил королеву Елизавету II с ее 92-м днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"От имени народа Украины и от себя лично поздравляю народ Великобритании и Северной Ирландии по случаю дня рождения королевы Елизаветы II. (…) С днем рождения, Ваше Величество!" – сказано в сообщении.

Также президент пожелал британскому монарху крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, а дружественному народу Британии - мира, согласия и благополучия.

Отметим, что королевы Елизаветы II два дня рождения: один – в ее фактическую дату рождения (21 апреля), другой – "официальный", как правило, во вторую субботу июня (в этом году – 9 июня).

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко поздравил украинцев с праздником святой Троицы.

Также Митрополит Онуфрий поздравил украинцев с Троицей.