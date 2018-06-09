Россия может начать производство самолетов Ан-124 "Руслан" на Ульяновском авиазаводе.

Об этом сообщает "MK.ru".

Бывший генеральный конструктор и генеральный директор "Антонова" Дмитрий Кива считает, что России ничего не мешает возобновить производство Ан-124 на том авиазаводе, где он раньше собирался.

"Важное дело, конструкторское сопровождение машины. Если это будет новая модификация самолета, то все должно быть оформлено по авиационным законам, юридически правильно, грамотно. Потому что это вопросы летной безопасности", - отметил Кива.

По его словам , для того чтобы восстановить производство в Ульяновске, если там осталась необходимая оснастка - стапели, краны, нужны не такие большие деньги.

"Это мизерные, по авиационным меркам, деньги. Примерно 100 млн долларов, не больше. Если делать модернизацию самолета, то денег потребуется больше. Все зависит от того, какой вариант модернизации будет выбран. С моей точки зрения, это не такие большие деньги, особенно с учетом стоимости одного самолета", - добавил эксперт.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия может возобновить производство самолета "Руслан".

Также концерн "Антонов" заявил о невозможности производства самолетов "Руслан" в России.