Служба внешней разведки закупит кондитерских изделий на свыше 150 тысяч гривен.

Об этом сказано в системе публичных закупок ProZorro.

Разведчики намерены закупить 13 394 штуки кондитерских изделий, из которых 11 984 - шоколадки и шоколадные батончики.

Ориентировочная стоимость закупки - 150 390 гривен.

Согласно тендерной документации, планируется закупить шоколадки фирмы "Roshen" в количестве 2 360 штук.

Разведчики также покупают шоколадки и батончики "Світоч", "Оленка", "Мілка", "Любимов", "Снікерс", "Баунті", "Марс", "Натс" и "Кіт Кат".

Также на бюджетные деньги купят халвы и зефира.

Сообщается, что конечный срок подачи тендерных предложений - 22 июня, а сам аукцион пройдет 25 июня.

Фото: prozorro.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в столовой Верховной Рады взлетели цены из-за тендерных закупок.

Также Нацбанк объявил тендер на покупку .