В Украине на этих выходных удержится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса), что увеличивает риск возникновения пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

"По данным Укргидрометцентра, в эти выходные в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса. Поэтому значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях", - говорится в сообщении на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в субботу.

В ГСЧС указали, что с начала текущего года таких возгораний возникло более 16 тысяч.

В ведомстве напомнили, что при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса на протяжении пожароопасного периода запрещается:

посещать хвойные леса;

разводить костры в лесу и лесополосах;

заезжать на автомобиле в лес;

курить, бросать в лесу и лесопосадках спички или окурки;

охотиться в лесу с огнестрельным оружием;

сжигать стерню и остатки после жатвы на сельскохозяйственных полях.

В случае обнаружения возгорания в лесах, посадках и на открытых территориях необходимо срочно звонить на номер "101".

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве во вторник объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности, а также о том, что в зоне ЧАЭС вспыхнул пожар, который тушат с вертолетов.