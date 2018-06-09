В Белом доме не знают, что подарить лидеру КНДР Ким Чен Ыну во время встречи с Дональдом Трампом.

Об этом пишет издание Politico.

Отмечается, что дарить подарки - традиция для таких саммитов. Хотя зачастую во многих случаях он происходит за закрытыми дверями, и лишь потом публикуются детали.

Ранее в 2000 году бывшая в то время госсекретарем США Мадлен Олбрайт встречалась в Пхеньяне с отцом Ким Чен Ына Ким Чен Иром, которому подарила баскетбольный мяч с автографом легендарного Майкла Джордана, который был кумиром будущего лидера КНДР с детства.

"Подобрать правильный подарок для Ким Чен Ына - деликатная задача. Это должен быть такой подарок, который не будет воспринят как оскорбление и в то же время не покажется не в меру помпезным", - пояснил ведущий эксперт Совета по международным отношениям Скотта Снайдера.

Так что в Белом доме очень ответственно подошли к выбору подарков. Также охрана президента будет тщательно проверять подарки Ким Чен Ына. Ведь известно, что получаемые в дар продовольственные товары и напитки, а также парфюмерия и любые субстанции, наносимые на кожу, подлежат уничтожению.

Ранее "Страна" сообщала, что Ким Чен Ын прибудет в Сингапур за два дня до встречи с Трампом.

Также после саммита G7 в Канаде Трамп сразу отправится в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном.