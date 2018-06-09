Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала возможное возвращение России к формату G8. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы все здесь (на саммите G7 в Канаде - Прим. Ред.) согласились с тем, что возвращение России к формату саммитов G7 не может произойти до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в отношении проблем с Украиной. Это была общая точка зрения", - рассказала Меркель.

Отметим, что ранее канцелярия президента Франции Эмманюэля Макрона сообщила, что европейские страны-участницы "Группы семи" единогласно высказались против призыва президента США восстановить РФ в этой структуре.

За возвращение России к формату "Большой восьмерки" выступил президент США Дональд Трамп.

Ранее "Страна" сообщала, что после саммита G7 в Канаде Трамп сразу отправится в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном.

Также Трампу готовят "ледяной прием" на саммите G7 в Канаде.