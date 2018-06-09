На Донбассе в результате обстрелов пострадали 43 человека, из них 11 человек погибли.

Об этом на брифинге рассказал первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"В результате ухудшения ситуации безопасности в мае нами уже подтверждено 43 жертвы среди гражданского населения: 11 погибших и 32 раненых. Мы проверяем информацию о других жертвах, поэтому ожидается, что их количество возрастет. Ухудшение ситуации безопасности, а точнее атмосфера опасности, которую стороны поддерживают и даже усиливают, особенно ощущается вокруг Донецкой фильтровальной станции и вокруг нее", - заявил он.

В ОБСЕ добавили, что они проверяют ряд фактов относительно неподтвержденных жертв среди гражданского населения

Ранее "Страна" сообщала, что в ОБСЕ призвали освободить осужденного за шпионаж журналиста Романа Сущенко.

Также возле патруля ОБСЕ на Донбассе разорвалась мина.