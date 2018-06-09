Китайские хакеры взломали компьютерную сеть подрядчика американских Военно-морских сил.

Об этом сообщает издание Washington Post.

Газета пишет, что хакеры похитили важные секретные данные, которые связаны с разработкой ультразвуковых противокорабельных ракет для использования на американских субмаринах после 2020 года.

Хакерский взлом произошел в январе и феврале 2018 года. Сейчас по этому факту проводится расследование.

Какие именно данные похитили не известно. Однако эта организация работала на Центр ВМС по подводным боевым действиям в городе Ньюпорт (штат Род-Айленд).

Издание обратило внимание на то, что упомянутые данные объемом свыше 614 гигабайт хранились у подрядчика на незащищенном сервере, что ставит вопрос о компетентности ВМС в вопросе контроля за действиями компаний, с которыми они сотрудничают.

Ранее "Страна" сообщала, что хакеры через сайт Минздрава собирались атаковать важный ресурс НАТО.

Также Минэнерго за три недели не восстановило работу сайта после атаки хакеров.

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