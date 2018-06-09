Дональд Трамп еще раз помилует боксера Мохаммеда Али после смерти
Президент США Дональд Трамп намерен амнистировать покойную легенду по боксу Мохаммеда Али. Об этом сообщает The Independent.
Такое заявление глава Белого дома сделал перед вылетом в Канаду, где состоится саммит G7. Трамп добавил, что у него есть список из примерно трех тысяч человек, которые, возможно, имеют право на амнистию.
Отметим, что бывший адвокат Али Рон Твил, представляющий интересы семьи спортсмена, опубликовал заявление, в котором сообщил, что с юридической точки зрения необходимости в амнистии не существует.
"В 1971 году Верховный суд США единогласно отменил приговор Мохаммеду Али. Судимости, требующей амнистии, нет", - объяснил он.
В 1967 году Али отказался служить в армии, после того как его призвали в ряды военнослужащих для отправки во Вьетнам. Боксер был осужден, ему запретили выступать на ринге. Запрет был снят верховным судом США в 1971 году.
Умер спортсмен в 2016 году в возрасте 74 лет.
Ранее "Страна" сообщала, что сына Мохаммеда Али задержала миграционная служба аэропорта Флориды.
Также на похороны Мохаммеда Али пришли 18 тысяч человек.