Президент США Дональд Трамп намерен амнистировать покойную легенду по боксу Мохаммеда Али. Об этом сообщает The Independent.

Такое заявление глава Белого дома сделал перед вылетом в Канаду, где состоится саммит G7. Трамп добавил, что у него есть список из примерно трех тысяч человек, которые, возможно, имеют право на амнистию.

Отметим, что бывший адвокат Али Рон Твил, представляющий интересы семьи спортсмена, опубликовал заявление, в котором сообщил, что с юридической точки зрения необходимости в амнистии не существует.

"В 1971 году Верховный суд США единогласно отменил приговор Мохаммеду Али. Судимости, требующей амнистии, нет", - объяснил он.

В 1967 году Али отказался служить в армии, после того как его призвали в ряды военнослужащих для отправки во Вьетнам. Боксер был осужден, ему запретили выступать на ринге. Запрет был снят верховным судом США в 1971 году.

Умер спортсмен в 2016 году в возрасте 74 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что сына Мохаммеда Али задержала миграционная служба аэропорта Флориды.

Также на похороны Мохаммеда Али пришли 18 тысяч человек.