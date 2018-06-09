В июне 2018 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибудет с официальным визитом в Москву. Он планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным и посетить один из матчей своей национальной сборной - Португалии на Чемпионате мира по футболу.

Об этом сообщил в пятницу журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

"Он проведет двустороннюю встречу с президентом Путиным и посетит один матч", - сказал Дюжаррик, добавив, что Гутерриш полетит коммерческим рейсом.

На уточняющий вопрос о том, какую именно игру собирается смотреть генсек ООН, он сообщил, что в его планах - посещение матча Португалия - Марокко, который пройдет 20 июня на стадионе "Лужники".

На прошлой неделе на презентации ЧМ-2018 в штаб-квартире ООН Гутерриш подтвердил свое намерение посетить Россию в период проведения мундиаля.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

По сложившейся традиции, матчи первенства будут в прямом эфире транслироваться в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Трансляции матчей будут идти на нескольких экранах в разных частях комплекса, в том числе в помещениях Совета Безопасности ООН.

"Страна" разбиралась, что ждет украинцев на ЧМ-2018 в России.

Власти хотят запретить его трансляцию на "Интере", а в соцсетях призывают "сдавать" едущих на Чемпионат в ФСБ, представляя их как террористов. Тем не менее, всё это пока выглядит кругами на воде. Простые болельщики не обращают внимания на призывы и билетов не сдают.

Отметим, что звездный игрок сборной Испании не считает свою команду фаворитом на чемпионате мира - 2018.