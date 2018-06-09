В четверг, 7 июля из-за проблем с катапультированием пилотов США приостановили эксплуатацию стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Они применялись в том числе во время ударов по Сирии в апреле.

Об этом сообщили в пятницу ВВС Соединенных Штатов, передает ТАСС.

"В ходе проверки надежности, проведенной после аварийной посадки B-1B в Мидленде, штат Техас, была выявлена проблема с элементами катапультируемого кресла. Эта проблема обусловила необходимость приостановки эксплуатации", - сообщил в распространенном заявлении официальный представитель ВВС США майор Уильям Расселл.

Соответствующий приказ отдан 7 июня. "Как только эти проблемы будут решены, эти самолеты возобновят полеты", - добавил он.

14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Поводом для бомбардировки стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по неподтвержденной информации, было применено химическое оружие. По данным российского Минобороны, в атаке задействовались В-1B Lancer, многоцелевые истребители F-15 и F-16 ВВС США, а также истребители Tornado ВВС Великобритании над акваторией Средиземного моря.

ВВС США поддерживают на острове Гуам в Тихом океане постоянное ротационное присутствие как минимум одного вида своих стратегических бомбардировщиков B-52H, B-2A и B-1B для обеспечения давления на КНДР. B-1B способен долететь до Пхеньяна с Гуама менее чем за три часа. За последние месяцы США несколько раз в целях демонстрации силы устраивали их полеты над Корейским полуостровом.

B-52H и B-2A способны нести ядерные боезаряды, в отличие от B-1B. В соответствии с российско-американскими договоренностями о сокращении стратегических наступательных вооружений B-1B был переоборудован таким образом, чтобы он более не мог нести ядерные вооружения. Тем не менее самолет среди трех стратегических бомбардировщиков в арсенале США способен принимать на борт самую большую нагрузку. У американских ВВС 67 таких бомбардировщиков, базирующихся в штатах Техас (38) и Южная Дакота (29).

Как сообщала "Страна", Турция получит российские комплексы ПВО С-400 летом 2019 года. Россия ускорила производство зенитных ракетных систем С-400 для Турции по просьбе Анкары.

Напомним, что США ввели санкции против украинского авиаперевозчика.