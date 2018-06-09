С Донецкой фильтровальной станции, которая была обесточена в результате из-за боев 6 июня, эвакуировали персонал. Также были вывезены запасы хлора.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"Из-за обстрелов ДФС решено вывезти из нее запасы хлора (4 т). Персонал станции также выведен", - говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что разовая подача воды из резервуаров для жителей Авдеевки запланирована на 8:00 в воскресенье, 10 июня.

С 11 июня планируется обеспечение людей питьевой водой силами ГСЧС.

Донецкая фильтровальная станция была обесточена 6 июня вечером из-за повреждения воздушной линии электропередачи 110 кВ "Макеевка - АКХЗ-2" (на временно неподконтрольной территории) в результате боевых действий. В связи с остановкой ДФС было прекращено водоснабжение Авдеевки. Техническую воду населению города 9 июня будут подвозить автоцистернами, а резерва питьевой воды ориентировочно хватит на 4 суток.

8 июня восстановительные работы сотрудники РЭС не проводили в связи с отсутствием гарантий безопасности.

Фото: twitter.com/mtot_gov_ua

Как сообщала "Страна", в миссии ОБСЕ объяснили, почему ушли с Донецкой фильтровальной станции. Во время инцидента 15 мая в районе Каменки пуля пролетела менее чем в метре над головами наблюдателей.

Отметим, что тогда же персонал Донецкой фильтровальной станции не мог покинуть водокачку из-за обстрелов.