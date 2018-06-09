Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн в пятницу, 8 июня раскритиковал предложение президента Дональда Трампа о приглашении России в "Большую семерку".

Маккейн назвал инициативу Трампа "проявлением почтения к противнику". говорится в заявлении, опубликованном на сайте сенатора.

"Президент по непонятным причинам продемонстрировал по отношению к нашим противникам почтение и уважение, которые нужно приберечь для наших ближайших союзников", - отметил он.

По мнению сенатора, нынешний американский лидер "с презрением относится" к странам, разделяющим американские ценности. "Это антитеза так называемого принципиального реализма и верная дорога к ослаблению лидерства Америки в мире", - резюмировал Маккейн.

Трамп ранее перед тем, как отправиться на саммит Группы семи в Канаду, заявил, что "Россия должна быть на этой встрече". По его мнению, РФ нужно дать возможность вернуться в этот формат.

Как сообщала "Страна", Маккейн раскритиковал Трампа за телефонный разговор с Путиным.

"Трамп ошибочно полагает, что США и Россия разделяют общие интересы, и это ещё одно доказательство того, что нам отчаянно нужна стратегия по Сирии", - говорится в сообщении сенатора и последовательного противника Владимира Путина.

Отметим, что согласно опросу института Маккейна коррупция в Украине усилилась после Евромайдана.