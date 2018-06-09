Лидеры Франции, Германии, Великобритании и Италии на саммите в канадском Квебеке выступили против возвращения России в формат "Большой семерки" (G7).

Об этом в комментарии AFP сообщили советники французского президента Эммануэля Макрона.

Сам Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министры Великобритании и Италии Тереза Мэй и Джузеппе Конте провели встречу, на которой согласовали общую "европейскую позицию" по участию России в "Большой семерке".

Они решили, что "европейская позиция" отрицает возвращение РФ, однако уже позволяет устанавливать с ней эффективный диалог.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп в пятницу, 8 июня высказался за возобновление членства России в "Большой восьмерке". Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Франция и Канада высказались против.

Отметим, что премьер-министр Италии не исключил блокировку Римом продления антироссийских санкций ЕС.