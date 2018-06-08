Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против руководства Белоруссии на 1 год.

Он подписал соответствующий указ в пятницу, 8 июня 2018 и направил Конгрессу США уведомление, сообщает ТАСС.

Ежегодное продление подобных санкций с ведома законодателей предусмотрено американским законом. В указе говорится, что "действия определенных представителей белорусского правительства представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

Они также "подрывают демократические процессы и институты в Белоруссии".

По мнению Вашингтона, имеют место "нарушения прав человека, связанные с политическими репрессиями, в том числе с задержаниями и исчезновениями [людей], а также с коррупцией и неправомерным использованием государственного имущества".

Впервые подобный указ был издан еще в июне 2006 года тогдашним президентом США Джорджем Бушем. Арест налагался на собственность определенных категорий белорусских граждан в Соединенных Штатах, а также за их пределами в случае нахождения под контролем американского правительства.

В черный список официальных лиц Белоруссии, на которых распространялись санкции, были включены 10 имен: президент страны, секретарь Совета безопасности, министр юстиции и внутренних дел, председатель КГБ, руководитель Центральной избирательной комиссии, глава государственного телевидения и радио и другие.

Как сообщала "Страна", Трамп не смог отказать Ким Кардашьян и помиловал осужденную на пожизненный срок американку. 62-летняя Элис Мэри Джонсон была осуждена на пожизненный срок по обвинениям в наркоторговле и отмывании денег в 1997 году.

Отметим, что премьер Италии согласился с Трампом, что Россию нужно вернуть в G8.