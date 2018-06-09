Президент Украины Петр Порошенко заявил, что, по его мнению, никакого минского формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе "не существует".

Выступая перед студентами Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, он подчеркнул, что существует только нормандский формат в котором принимают участие Украина, Россия, Германия и Франция.

"Минского формата переговоров нет. И [полномочный представитель Киева на переговорах Контактной группы Леонид] Кучма никакого участия в минском формате переговоров не принимает. Существует один формат - нормандский", - приводит слова Порошенко ТАСС.

Президент Украины напомнил студентам, что в нормандском формате, помимо него, принимают участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент РФ Владимир Путин.

"Если вы найдете другой формат [переговоров], где будет Путин, я готов его рассматривать, но заверяю, таких форматов нет", - добавил Порошенко.

Он подчеркнул, что украинская сторона в контактной группе ведет переговоры только с представителями Россией и ОБСЕ.

Между тем на прямых переговорах Киева с Донбассом настаивали Москва и самопровозглашенные республики.

Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, "невозможно добиться разрешения конфликта без прямого диалога конфликтующих сторон, так в мире еще никогда не происходило".

Что такое Минский формат

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине - группа в формате Украина - Россия - ОБСЕ при участии "ЛНР" и "ДНР". Первая встреча участников контактной группы прошла в Минске 5 сентября 2014 года. По результатам переговоров был согласован план мирного урегулирования в Донбассе и достигнута договоренность о прекращении огня.

12 февраля 2015 года участники контактной группы, а также главы "народных республик" "ДНР" и "ЛНР" подписали согласованный с лидерами "нормандской четверки" Комплекс мер по выполнению минских соглашений, предусматривающий прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию, обмен пленными и политическое урегулирование.

Экс-президент Украины Леонид Кучма в качестве полномочного представителя Киева в контактной группе принимает участие в минских встречах с 2014 года. Его подпись стоит под Комплексом мер по выполнению минских соглашений.

Что такое Нормандский формат

Нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта.

С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

Последний раз главы дипломатических ведомств четырех стран встречались в этом формате год назад, в феврале 2017 года в Мюнхене.

Следующая встреча "нормандской четверки" запланирована на 11 июня в формате встречи глав МИД стран "нормандской четверки" в Берлине. Эти сроки и место проведения последним подтвердил Кремль.