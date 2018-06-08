Киевское "Динамо" официально сообщило о трансфере 25-летнего центрального полузащитника Данило дас Невеса Пиньейро, более известного как Че Че.

Он перейдет в стан вице-чемпиона Украины из вице-чемпиона и самого титулованного клуба Бразилии - "Палмейраса".

Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

Че Че подписал контракт на 5 лет.

По информации бразильских СМИ, сумма трансфера составила 4,8 млн евро.

В "Динамо" Че Че будет выступать под номером "6".

25-летний футболист профессиональную карьеру начал в 2011 году. С 2016 года играл за "Палмейрас". В его составе в 2016 году стал чемпионом Бразилии, сыграв 37 матчей, и стал лауреатом награды "Серебряный мяч", а в 2017 году стал вице-чемпионом страны.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Как сообщала "Страна", Динамо интересуется полузащитником ПСЖ, который не играл больше года. Срок соглашения Бен Арфы с ПСЖ истекает 30 июня, поэтому следующему клубу он достанется в качестве свободного агента.

Отметим, что Динамо хочет обратно купить у Бешикташа Домагоя Виду, а заодно и Бойко.