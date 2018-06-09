В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ Украины предложили законодательно разрешить остекление балконов и лоджий выше третьего этажа при проектировании новых и реконструкции существующих жилых домов.

Норма об этом содержится в новом проекте ДБН (ГСН) В.2.2-15-20ХХ "Здания и сооружения. Жилые дома. Основные положения".

Действующие ГСН запрещают остекление балконов при проектировании выше третьего этажа. При этом большинство самостоятельно остекляет балконы или превращают их в пристройки.

Поэтому в новых ГСН и предложено разрешить остеклять балконы и лоджии при проектировании домов.

Согласно изменениям, остекление балконов или лоджий с шириной не менее 1,2 м разрешается выполнять, если площадь остекления составляет не менее 50% от площади наружных стен балконов, а окна устраиваются с суммарной шириной не менее 1,2 м и открываются на сторону балкона.

Как сообщала "Страна", в Украине запретят стоить высокие дома и введут "голубые линии".

Минрегион введет новое понятие в ГСН "Планирование и застройка территорий", разработанной взамен ГСН 360-92 "Градостроительство. Планирование и застройка городских и сельских поселений".

Напомним, что украинцев передумали штрафовать за отсутствие счетчиков тепла и воды.