Конституционный суд Украины принял к рассмотрению жалобу Надежды Савченко
Конституционный суд открыл производство по конституционной жалобе Надежды Савченко.
Об этом сообщил адвокат народного депутата Александр Шадрин.
Он также приложил документы, подтверждающие открытие производства.
Фото: facebook.com/
Защита арестованного и находящегося в СИЗО СБУ народного депутата Украины Надежды Савченко подала административный иск к Верховной Раде "о признании противоправной бездеятельности субъекта властных полномочий и признании противоправным и отмене решений".
Ранее "Страна" писала о том, что Савченко из тюрьмы обратилась к главе СБУ по делу Бабченко.
Также мы сообщали о заявлении СБУ о том, что детектор лжи показал, что Савченко обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя, участвовала в незаконных действиях по свержению конституционного строя и лично готовила насильственное свержение конституционного строя.