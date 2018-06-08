Конституционный суд открыл производство по конституционной жалобе Надежды Савченко.

Об этом сообщил адвокат народного депутата Александр Шадрин.

Он также приложил документы, подтверждающие открытие производства.

Фото: facebook.com/

Защита арестованного и находящегося в СИЗО СБУ народного депутата Украины Надежды Савченко подала административный иск к Верховной Раде "о признании противоправной бездеятельности субъекта властных полномочий и признании противоправным и отмене решений".

Ранее "Страна" писала о том, что Савченко из тюрьмы обратилась к главе СБУ по делу Бабченко.

Также мы сообщали о заявлении СБУ о том, что детектор лжи показал, что Савченко обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя, участвовала в незаконных действиях по свержению конституционного строя и лично готовила насильственное свержение конституционного строя.