Нардепы намерены изменить классификацию уголовных правонарушений в Украине. Их предложено разделить на уголовные проступки и преступления. Последние, в свою очередь, подразделяются на незначительной тяжести, тяжкие и особо тяжкие.

Соответствующий законопроект № 7279-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" ВР приняла за основу 7 июня 2018 года, передает ЮрЛига.

Проектом предложено определить уголовный проступок как деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не более трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или другое наказание, не связанное с лишением свободы.

Также планируется освобождать от уголовной ответственности лицо, которое впервые совершило уголовный проступок или неосторожное преступление незначительной тяжести, кроме коррупционных уголовных правонарушений. Преступник должен искренне покаяться, активно способствовать раскрытию преступления и полностью возместить причиненный ущерб или устранить причиненный вред.

Кроме того, предусматривается усиление ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Ожидается, что предложенные изменения будут способствовать обеспечению быстрого расследования уголовных преступлений незначительной тяжести и уменьшению нагрузки на следователей органов досудебного расследования.

Как сообщала "Страна", в Луцке избили женщину-полицейскую, приехавшую на вызов об избиении.

Отметим, что полиция открыла уголовное дело после разгрома Нацдружинами лагеря ромов в Голосеевском парке.