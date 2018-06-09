Судя по климатическим картам на Западе Украины, а точнее на юго-западе, а также в Молдове и местами Румынии - грозы и ливни, которые мистическим образом не выпадают на территории нашей страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в социальной сети Facebook и показала карты.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", в пятницу на западе обещают дожди с грозами.

Ранее синоптик показала погодную карту с зоной высокой температуры над Украиной. Она показала, что температурная "поляна" Европы - симметричная. На западе и на востоке завтра ожидается + 22 + 28 градусов. Посередине - Балканы, через Чехию, Германию до Дании и даже к югу Швеции преобладать жара, + 25 + 33 градуса. В большинстве районов Испании и в Португалии - прохладно, + 12 + 20 градусов. В Украине завтра + 22 + 28 градусов, Запад - очень теплый, Восток - свежий. Дожди с грозами вероятные в западных областях, остальные территории - в солнце и роскошных кучевых облаках.

Мы писали, что в Гидрометцентре показали карту, где в пятницу по Украине прольются дожди.