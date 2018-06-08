В субботу, 9 июня, в Киеве существует вероятность дождя, но незначительная, будет жарко - до +29 градусов. В воскресенье в столице Украины - без осадков, 26 тепла.

"Сторонников теории российского климатической оружия, которое высушивает дождь над Киевом, разочарую. Еще вчера все прогностические модели "давали" дождь в Киеве гарантировано. А сегодня уточненные карты и схемы показывают, что этот фронт (с которым и придут дожди в Украину) едва касается столицы. Вряд ли подлый заговор российских преступных климатологов был бы осуществлен всего за сутки с немцами, американцами, британцами и многими европейскими метеоцентрами", - написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", в пятницу на западе обещают дожди с грозами.

Ранее синоптик показала погодную карту с зоной высокой температуры над Украиной.

Мы писали, что в Гидрометцентре показали карту, где в пятницу по Украине прольются дожди.