В Украину прибыли 5 самолетов-заправщиков КС-135 Stratotanker ВВС США с почти 150 членами экипажа и наземного персонала на борту.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил США в Европе и Африке.

Самолеты-топливозаправщики будут совершать полеты в рамках учебных миссий с 4 по 16 июня 2018 года. Их намерены использовать для увеличения дальности полетов стратегических бомбардировщиков.

Как говорится в сообщении, развертывание KC-135 в Украине является частью американской стратегии защиты европейских союзников, повышения безопасности в Восточной Европе и повышения уровня военного взаимодействия между странами-членами NATO и партнерами.

Фото: facebook.com/MilitaryAviationInUA

Как сообщала "Страна", концерн "Антонов" заявил о невозможности производства самолетов "Руслан" в России.

"Вопрос о возобновлении серийного производства самолетов Ан-124-100 "Руслан" с российской стороной специалистами ГП "Антонов" не обсуждается" - ответили на запрос в пресс-службе предприятия.

Ранее "Страна" сообщала, что США перебросили в Европу еще один дальний тяжелый бомбардировщик.

Отметим, что США ввели санкции против украинского авиаперевозчика.