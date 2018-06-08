В интернете было опубликовано официальное видео на гимн ЧМ-2018 в России с участием экс-футболиста сборной Бразилии Роналдиньо и действующих звезд мирового футбола.

В записи песни Live It Up принял участие музыкант и певец, работающий в стиле реггитон Ники Джем, пользующийся особенно большой популярностью в странах Южной Америки, а также певица Эра Истрефи из Косово и знаменитый голливудский актер Уилл Смит.

Продюсером проекта стал американский музыкант Томас Уэсли Пенц, известный как DJ Diplo.

В одном из эпизодов клипа бразилец Роналдиньо повторил свой знаменитый мяч, забитый в ворота сборной Нигерии на Мундиале в Японии и Корее.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Матчи футбольного Кубка мира примут двенадцать стадионов в одиннадцати городах России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

Видео: youtube.com

Как сообщала "Страна", уругвайская красавица Наталья Орейро спела в кокошнике неофициальный гимн ЧМ-2018. Видео