Возникшее в пятницу, 8 июля возгорание сухой лесной подстилки и травы, возникшее вблизи села Копачи в Чернобыльской зоне отчуждения - потушили спасатели.

Об этом сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"8 июня в 13.09 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Копачи произошло возгорание сухой лесной подстилки и травяного настила на площади около 1 га. По состоянию на 16.40 пожар был ликвидирован", - указано в опубликованном сообщении.

К тушению пожара были привлечены 6 единиц основной техники и 6 единиц вспомогательной техники государственных специализированных предприятий "Северная Пуща", "Экоцентр", "Чернобыльский спецкомбинат" и Госслужбы Украины по ЧС, а также 50 человек личного состава.

Ранее о возникновении пожара возле с.Копачи сообщила Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины. Отмечалось, что радиационный фон на площадке ЧАЭС без изменений, угрозы для персонала станции нет.

Как сообщала "Страна", в Киеве заработали освежающие рамки в двух парках. Водяная завеса позволяет предотвратить тепловой и солнечный удар. Кроме того, такие рамки становятся популярным фоном для любителей оригинальных фото.

Напомним, что 7 июня в Чернобыле на третьи сутки погасили лесной пожар.