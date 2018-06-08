Дангадзе, который пошел на сделку со следствием, суд вынес "секретный" приговор
Печерский районный суд Киева действительно 24 мая вынес приговор члену "Руха новых сил" Севериону Дангадзе, который пошел на сделку со следствием и, как считают в партии, сделал это под давлением.
"Страна" сообщала, что Дангадзе, который пошёл на сделку со следствием, отпустили на свободу, но в Едином реестре судебных решений есть информация о вынесении решения по делу №757/24946/18-к от 24 мая, но указано, что информация "запрещена для обнародования в соответствии с пунктом 4 ч. 1 ст. 7 закона Украины "О доступе к судебным решениям".
Пункт 4 ч. 1 ст. 7 данного закона гласит, что в текстах судебных решений, которые открыты для общего доступа, не могут быть разглашены такие сведения как "информация, для обеспечения защиты которой рассмотрение дела или совершение отдельных процессуальных действий проходило в закрытом судебном заседании".
Как следует из реестра, 22 мая в Печерский суд поступил обвинительный акт в уголовном производстве №42017000000004873 от 4 декабря 2017 года о совершении лицом преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28 ч.4 ст.110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины); ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256; ч.1 ст.15 ч.3 ст.28 ч.4 ст.110-2 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) Уголовного кодекса Украины.
Суд назначил на 24 мая "открытое подготовительное судебное заседание" по рассмотрению этого обвинительного акта с вызовом прокурора, обвиняемого и его защитника.
Именно в указанных преступлениях обвинялся С.Дангадзе, который был задержан 4 декабря 2017 года. По этому же делу в декабре 2017 года на допросы начали вызывать лидера "Руха новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.
5 декабря 2017 года Ю.Луценко заявил, что лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили получил через координатора киевской областной ячейки "Руха новых сил" С.Дангадзе от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $500 тыс. на деятельность в Украине.
6 декабря Печерский райсуд Киева арестовал Дангадзе на два месяца без права залога. Впоследствии арест продлевали.
При этом М.Саакашвили, его соратники и адвокаты называют данное дело сфабрикованным, а задержание С.Дангадзе незаконным. М.Саакашвили утверждал, что вообще не знаком с С.Курченко, а аудиозаписи своих разговоров с беглым бизнесменом, как и их экспертизу, называет фальсификацией и подтасовкой.
14 мая в "Рухе новых сил" сообщили, что Дангадзе отказался от услуг своих адвокатов, и посчитали, что это было сделано под давлением.
21 мая в партии сообщил, что Дангадзе подписал соглашение со следствием.