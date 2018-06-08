Известная актриса и певица Наталия Орейро посвятила стартующему в России чемпионату мира по футболу песню, чей тизер опубликован только 8 июня.

Зажигательную композицию United By Love уругвайская певица исполняет сразу на трех языках: испанском, английском и русском. В песне она призывает весь мир объединиться и забыть обо всех проблемах ради любви к футболу.

"Поехали! Давайте! Поднимите руки вверх!" - поет Орейро по-русски.

Певица, чья сборная станет соперником сборной России по группе А, в этом клипе одета в кокошник и стилизованную русскую народную одежду.

Песня идеально сочетает в себе жанры как поп, латиноамериканский ритмы урбан,кумбия и кандомбе, дополненные истинно русскими элементами – балалайкой и аккордеоном.

Премьера зажигательной композиции запланирована на ближайшие выходные.

Официальный гимн Live It Up Чемпионата мира в России исполняют американский актер и хип-хоп-музыкант Уилл Смит, американский музыкант Ники Джем, а также албанская певица Эра Истрефи.

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