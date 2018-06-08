Среди пострадавших или погибших на горной реке в Грузии граждан Украины нет. Ранее в грузинском МВД заявляли об украинцах.

Об этом в пятницу, вечером 8 июня сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Обновление по трагедии в Грузии: по информации официальных органов, граждан Украины среди погибших/пострадавших в горах Грузии нет", - указано в опубликованном сообщении.

Ранее МВД Грузии сообщило, что четыре туриста погибли при сплаве на лодке по горной реке Аджарисцкали в Хелвачаурском районе Аджарии. По факту гибели туристов возбуждено уголовное дело. По сообщениям грузинских СМИ, по предварительным данным, погибшие туристы были из Украины.

Фото: twitter.com/mariana_betsa

Как сообщала "Страна", в центре Львова от инфаркта умер турист из Польши. Мужчине внезапно стало плохо, а работники скорой помощи прибыли через 20 минут и уже не смогли его спасти.

Напомним, что в Евросоюзе запретили снимать на фото посторонних людей без их согласия.